Температура воздуха опустится до минус 2 градусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Первые заморозки до минус 2 градусов прогнозируют ночью и по утрам в Ростовской и Волгоградской областях в ближайшие три дня. Об этом сообщили в ГУ МЧС регионов.

"Экстренное предупреждение. Главное управление МЧС России по Ростовской области информирует о том, что утром 14 сентября, а также во второй половине ночи и утром 15 и 16 сентября местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов", - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В волгоградском подразделении ведомства на эти даты также объявили экстренное предупреждение о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов.