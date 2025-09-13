Также прогнозируется сильный ветер

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сильный ветер до 22 м/с, мокрый снег и гололед прогнозируются в Туве 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"14 сентября местами в Республике Тыва ожидаются сильные дожди, в горах мокрый снег, усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с, на перевалах гололедица", - говорится в сообщении.

При этом в республике местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

Спасатели рекомендуют при гололеде водителям быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию движения.