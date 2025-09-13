Барометры на метеостанции ВДНХ показали 762,9 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Атмосферное давление 13 сентября в Москве обновило суточный рекорд и стало самым высоким за всю историю наблюдений. Барометры на метеостанции ВДНХ показали 762,9 мм ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня, в 8 часов утра [мск] на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 762,9 мм рт. ст., что на 0,1 мм рт. ст. выше, чем было в этот день ровно 10 лет назад. Таким образом, в Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления", - написал Леус в Telegram-канале.

Он отметил, что показания барометров продолжают увеличиваться, поэтому в воскресенье, 14 сентября, рекорд может быть обновлен.