В 2025 году мероприятие посвятили 180-летию Русского географического общества и 35-летию Музея Мирового океана

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Морской фестиваль "Водная ассамблея" проходит в Калининграде. На Набережной исторического флота Музея Мирового океана у акватории реки Преголи уже к официальному открытию собрались тысячи горожан, передает корреспондент ТАСС с места события.

Приветствуя гостей и участников фестиваля, основатель Музея Мирового океана, его президент Светлана Сивкова отметила, что "Водная ассамблея" в 2025 году посвящена 180-летию Русского географического общества и 35-летию музея.

"Мы проводим фестиваль "Водная ассамблея" уже двенадцатый раз. Впервые - в тот момент, когда гостей принимает наш новый комплекс "Планета Океан". Мы построили самый географический по форме и содержанию музей, в котором и отмечаем юбилейные даты", - сказала она.

В программе праздника немало мероприятий, посвященных великим географам - исследователям Мирового океана. Здесь прошло торжественное собрание Калининградского областного отделения РГО, была открыта дискуссионная площадка "Планета Океан". "Географы, океанологи, гидрометеорологи, капитаны дальнего плавания - "морские волки" обсуждают самые разные проблемы - от геоэкологического состояния берегов Калининградской области и вызовов современной океанологии до особенностей развития политической географии сегодня", - пояснили в пресс-службе музея.

Среди гостей - научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, который приветствовал участников праздника. "Я хочу пожелать всем получить океан удовольствия от сегодняшнего праздника. И не нужно бояться изменения климата. Желаю калининградцам теплого климата в семье, в кругу родных и друзей", - сказал он.

Вальс на воде и шоу над водой

Самые зрелищные события проходят на главной водной артерии города - реке Преголе. Здесь состоялась гребная регата "Миля "Витязя" в честь одноименного знаменитого научно-исследовательского судна, с которого начинался и музей, и нынешний фестиваль. Байдарки "танцевали" на воде под музыку, экстремальное водно-воздушное шоу продемонстрировали флайбордисты.

Никого не оставил равнодушным парад порядка 20 исторических судов - традиционных средств передвижения в разных районах России и мира. Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк рассказал ТАСС, что музей располагает более 30 историческими судами и лодками разных веков и народов. Ежегодно эта малая флотилия увеличивается. Вот и на этот раз парад исторических судов возглавил символ рождения и развития российского флота - ботик "Святой Николай", реплика которого вошла в состав музейной флотилии в январе этого года. Участие в фестивале приняло и судно "Помор", которое недавно прошло испытание водой и пополнило экспозицию музейного "Лодейного двора".

В 2025 году "Водную ассамблею" впервые посетили сотрудники сразу семи музеев страны: Арктического музей лодки из Североморска, историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск" из Республики Татарстан, этнографического музея под открытым небом "Торум Маа" Ханты-Мансийска, Северного морского музея из Архангельска, а также из Чукотки.

Вячеслав Кондин - заведующий сектором музея "Торум Маа" - в беседе с корреспондентом ТАСС признался, что давно мечтал побывать в Калининграде и в Музее Мирового океана. "Много читал об этом маяке (мы разговаривали на борту плавучего маяка "Ирбенский", являющегося одним из музейных экспонатов на воде - прим. ТАСС), а также о пришвартованных здесь знаменитых кораблях. У нас до моря далеко, но есть две большие сибирские реки - Обь и Иртыш. И в нашем музее тоже имеются, правда всего две, традиционные лодки наших рыбаков. Поговорим с коллегами об опыте по сохранению и возрождению традиций народного судостроения", - отметил собеседник.

Фестиваль "Водная ассамблея" на берегу сопровождали концерты лучших творческих коллективов и солистов города, экскурсии, спортивные игры, квесты, интерактивные площадки для детей и взрослых. И, конечно, рыбные ряды с широким ассортиментом даров морей и океанов были к услугам гостей праздника.

О "Водной ассамблее"

Фестиваль "Водная ассамблея" ежегодно проводится Музеем Мирового океана в Калининграде. Он является частью программы по сохранению морского наследия РФ. Гостей фестиваля знакомят со средствами передвижения по воде народов России и Балтийского побережья, их бытом, прикладным искусством, нематериальным наследием.

Каждый год "Водная ассамблея" собирает порядка 50 тыс. человек со всей страны.