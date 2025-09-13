Они проехали 26 км от ВДНХ до Крылатского

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 60 тыс. человек приняли участие в осеннем велофестивале. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"По поручению Сергея Собянина мы ежегодно организуем велофестивали, к которым с каждым разом присоединяется все больше людей. <...> В этом году прошло уже четыре велофестиваля. В осеннем заезде приняли участие более 60 тысяч человек", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Участники проехали 26 км от ВДНХ до Крылатского. Заезд проходил по Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде. В двух фестивальных зонах на старте и финише гостей ждала обширная программа развлечений. Участники велозаезда могли попробовать себя в мастер-классах, поучаствовать в викторинах и испытать удачу, крутя колесо фортуны.

На сценах в течение дня выступали артисты проекта "Музыка в метро", а завершился праздник большим концертом певицы Клавы Коки.