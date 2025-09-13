Посол РФ Элеонора Митрофанова пожелала участникам форума упорства, мужества и единства

КАЛОФЕР /Болгария/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Двадцатый национальный и третий международный собор "Друзей России" прошел в районе Калофера в Болгарии. Как передает корреспондент ТАСС, в форуме приняли участие около 8-9 тыс. человек из разных уголков Болгарии и из десяти других стран.

Организаторами праздника стали Международное движение русофилов (МДР) и его болгарские активисты вместе с администрацией Калофера. Приветствия участникам направили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Участниками события были посол РФ Элеонора Митрофанова, представители ряда болгарских политических партий, депутаты парламента, представители МДР из разных стран и другие официальные лица.

"Движение русофилов, деятельность которого давно вышла за пределы одной страны, объединяет людей из многих государств мира. Где бы они ни проживали - и на Востоке, и на Западе - все они испытывают чувства симпатии к России, русскому языку и культуре, разделяют вечные, непреходящие духовно-нравственные ориентиры", - написал Лавров, приветствуя "Друзей России".

"Спасибо вам за доброе отношение к России, за усилия по сохранению нашей общей истории и упрочению связей между народами наших стран", - сказала Митрофанова. Она пожелала участникам форума упорства, мужества и единства в рядах.

"На соборы "Друзей России" я всегда приезжаю с большим удовольствием, ведь здесь всегда царит атмосфера большого многолюдного праздника. Здесь собираются люди, которые любят русскую культуру, литературу, любят все русское. Когда-то на этот собор приходили и высшие должностные лица, это было в 2019-2020 годах, но сейчас это истинно народное интересное событие с песнями и танцами. Я с удовольствием благодарю участников этого собора, которые несмотря на сложные времена не изменяют себе, не изменяют дружбе с Россией. Желаю всем нам и в дальнейшем развивать отношения. Несмотря ни на какие сложности, мы будем сохранять и расширять культурные, образовательные и другие связи. Безусловно, что хорошие перспективы есть у Международного движения русофилов", - сказала посол России в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Миллион подписей в поддержку России

Генеральный секретарь МДР Николай Малинов в интервью ТАСС подчеркнул, что традиционный форум демонстрирует доброе отношение болгарского народа к России. "С каждым годом организовывать подобные события становится все сложней, но участников форума тем не менее становится больше. По традиции к нам в гости приехали друзья из разных стран - из Сербии, Словакии, Чехии, Кипра, Греции, Италии и других. В рамках форума успешно прошел международный фестиваль песни и пляски в котором участвовали более тысячи детей из 11 стран. Сам факт, что на нашей поляне друзей собралось много тысяч человек показывает доброе отношение болгарского народа к России. Болгарский народ считает, что наша страна вместе с Россией сильнее", - подчеркнул Малинов.

Генеральный секретарь МДР также поделился планами развития организации. "Наша основная цель - проводить мероприятия там, где они востребованы в наибольшей степени, то есть в недружественных, а подчас вражеских России странах. В Северной Америке мы готовим выставку "Россия мне не враг", похожую инициативу с билбордами и плакатами уже запустили в Европе. Готовимся провести акцию по сбору миллиона подписей за отмену антироссийских санкций, речь не идет об акции в какой-то одной европейской стране, сбор подписей будет проводиться в соответствии с правилами ЕС сразу в семи странах, а соответствующие рекомендации о проведении акции должна будет выдать Европейская комиссия. Точную дату начала сбора подписей сказать пока не могу, я как генеральный секретарь организации полагаю, что на данный момент к этой инициативе мы пока не готовы, необходимы многочисленные согласования, но мы продолжаем активную работу в этом направлении, организуя серию международных событий иного плана. Мы не будем торопиться, но продолжим расширять свою деятельность в новых и новых масштабах, в новых странах", - сообщил Малинов.