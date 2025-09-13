Предположительно, тело советского и российского патоморфолога нашли в Курортном районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Заслуженный врач РСФСР советский и российский патоморфолог Борис Ариэль, предположительно, утонул в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Уточнение по поисковым работам в Курортном районе. В 16:40 [мск] тело утонувшего мужчины (предположительно, Ариэль Борис Моисеевич 1937 года рождения, заслуженный врач) обнаружено в 40 м от берега. Извлечено, передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Ранее региональные СМИ сообщали, что утром 13 сентября Ариэль не вернулся после прогулки у Сестрорецкого разлива. На берегу были обнаружены его вещи, местные жители видели, как мужчина плавал в водоеме.

Борис Ариэль - советский и российский патоморфолог, заслуженный врач РСФСР, автор более 350 научных работ. В 1981 году он начал работать в Ленинградском НИИ фтизиопульмонологии, где стал руководителем отдела лабораторной диагностики туберкулеза. С 2011 года работал в городском патологоанатомическом бюро, оставаясь в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии в должности научного консультанта.