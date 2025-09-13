Авторам симпозиума предложили представить архипелаг как "край белого" в разных смыслах

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Вернисаж арт-симпозиума "Арт-Белое" и арт-пленэра "Золотой сентябрь" открылся на Соловках. Как рассказал ТАСС заслуженный художник России Дмитрий Трубин, авторам симпозиума предложили представить архипелаг как "край белого" в разных смыслах, в том числе белого цвета и Белого моря.

"Край белого света, Белого моря, белого острова, край красок цветных, потому что белое это уже почти не цвет. И работу я написал "Край Белого моря": над белым морем белое небо, и в белом небе белое солнце, и по белому морю белая дорожка от солнца, такой минималистический взгляд на тему, - сказал Трубин. - Сейчас мы попытались работать белым цветом. Все решили, естественно, по-разному. Я решил так, кто-то иначе, кто-то ввел цвет. Но все равно все делали некое минималистическое достаточно искусство, то, что отражает Соловки. Соловкам вообще присущ минимализм, северу присущ минимализм".

В творческой ассамблее "Берег надежды", которая проходила с 7 сентября, приняли участие 15 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Краснодарского края и Крыма, в этом году к художникам-авангардистам впервые присоединились авторы классических направлений из Санкт-Петербурга.

"Мы попали на Соловки впервые, многие художники здесь еще не были, и многие работы так и получились, как искреннее первое впечатление об этих прекрасных местах, наполненных историей, наполненных духом времени. Разные работы получились и по написанию, и по технике исполнения, и по состоянию, и в жанровой составляющей: портрет, анималистика, пейзажи, - рассказала ТАСС искусствовед Мария Силакова. - Была прекрасная погода, которая дала плодотворно поработать".

Традиция проведения симпозиумов зародилась в Крыму в 2019 году. В 2022 году проект был продолжен на Соловках. Каждый год выбирается определенная тема, в 2025 это "Черное и белое", в Крыму в июне 2025 года симпозиум был посвящен Черному морю. Выставка картин будет работать в течение года в штабе Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Проект посвящен будущему 600-летнему юбилею Соловецкого монастыря, который будет отмечаться в 2029 году.