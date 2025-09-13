В 2025 году, наряду с подворьями городов и районов республики, впервые развернули свои подворья и два муниципалитета Краснодарского края

МАЙКОП, 13 сентября. /ТАСС/. Четырнадцатый двухдневный фестиваль адыгейского сыра открылся на Даховской поляне у подножия хребта Уна-Коз в горной части Адыгеи, собрав тысячи туристов из разных регионов России. Фестиваль, посвященный одному из самых узнаваемых гастрономических брендов России, главное событийное мероприятие республики, передает корреспондент ТАСС.

"Рады видеть здесь наших постоянных гостей и тех, кто присоединился к нам впервые: такой интерес к фестивалю показывает, как все любят адыгейский сыр и ценят этот праздник. Наш сыр особенный - он вкусный, натуральный, качественный. Многие люди в нашей стране и за ее пределами уже хорошо знают, что адыгейский сыр делают по традиционным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Фестиваль ярко демонстрирует достоинства нашего сыра и его кулинарное применение, а главное - здесь через еду можно ближе познакомиться с культурой адыгского народа, с его историей и традициями", - сказал, открывая фестиваль, глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Большая Даховская поляна, где проходит фестиваль, собрала множество туристов из разных регионов страны. Гости выбирают республику не только для активного отдыха в горах, но и для знакомства с историей, культурой, национальными традициями, кухней. Фестивальная площадка - это своеобразный этногородок, где все муниципалитеты региона развернули свои стилизованные подворья, и в каждом можно понаблюдать за приготовлением адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд и угоститься. В этом году, наряду с подворьями городов и районов республики, впервые развернули свои подворья и два муниципалитета Краснодарского края.

Подворье Майкопа встречает танцами, яркими зонтиками с цветами и яблоками, которыми щедро угощают гостей. "Только за первый час после открытия мы раздали почти 1,5 тыс. яблок, выращенных на территории муниципалитета, с пылу- с жару- свыше 500 халюжей (тонкий пирожок с начинкой из адыгейского сыра, жареный в большом количестве растительного масла - прим. ТАСС). Наши волонтеры встречают туристов, угощают, объясняют, что за сорта яблок", - рассказал ТАСС член оргкомитета площадки Майкопа, руководитель отдела молодежной политики администрации города Егор Сергеев.

На празднике работают фудкорты, ярмарка, где можно приобрести сыр и другую экологически чистую продукцию, которая производится только в Адыгее. Гости фестиваля, которые приехали на него семьями, участвуют в мастер-классах народно-художественных промыслов республики. Мастера знакомят всех желающих с секретами изготовления золотошвейных изделий, народных музыкальных инструментов, предметов традиционного адыгского быта, рассказывают о традициях коневодства и наездничества, обучают плетению корзин, чеканке по дереву, художественной росписи и другим ремеслам.

Сегодня впервые на фестивале пройдет показ коллекций традиционных и стилизованных костюмов от модельеров республики. На протяжении двух дней фестиваля на его главной сцене будут выступать ведущие творческие коллективы и солисты Адыгеи, приглашенные звезды кавказской эстрады. В числе призов для победителей конкурсов и викторин - путевки в лучшие туристические комплексы региона. Первый день фестиваля завершится фейерверком, а финалом второго дня станет Адыгэ джэгу (черкесское игрище), где гости научатся танцевать национальные танцы и танцевальный круг - удж-хъурай.

Об адыгейском сыре

Производство адыгейского сыра закреплено за республикой, где была создана рецептура его приготовления. Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молокозаводе.

В республике реализуется комплекс мер поддержки предприятий молочной отрасли. За последние пять лет выдано льготных кредитов на общую сумму 4,5 млрд рублей, субсидий - почти на 165 млн рублей. Результаты господдержки - производства сыров и сырных продуктов за 2020-2024 годы выросло на 65,7% - с 19,4 до 32,1 тыс. тонн. Сегодня произведенные в Адыгее сыры экспортируются в Германию, Белоруссию и Азербайджан.-