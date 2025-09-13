В ЛНР Виктория Дайнеко выступила для бойцов Южной группировки войск

Певица исполнила для российских военнослужащих песни "Крылья", "Сотри его из memory", "Я просто сразу от тебя уйду", "Дыши"

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российская исполнительница Виктория Дайнеко выступила в Луганске Луганской Народной Республики в расположении военнослужащих Южной группировки войск, передает с места события корреспондент ТАСС.

Во время выступления Дайнеко исполнила для российских военнослужащих песни "Крылья", "Сотри его из memory", "Я просто сразу от тебя уйду", "Дыши" и другие. Получасовой концерт певицы в расположении бойцов РФ помогли организовать активисты луганского реготделения Народного фронта.

Дайнеко отметила, что с 2022 года это ее первый визит в Луганск. "После начала специальной военной операции я ни разу сюда не приезжала. Это волнительно все очень было. Здесь какая-то особенная, уютная атмосфера, всегда принимают с таким теплом, с таким позитивом - это всегда очень здорово", - сказала она, обращаясь к российским военнослужащим. Дайнеко также доставила российским бойцам гуманитарную помощь - масксети и порядка 5 тыс. питательных батончиков.

По словам певицы, Луганск всегда вызывает у нее только хорошие эмоции несмотря на то, что украинские войска периодически пытаются наносить по нему удары. "Сейчас любому человеку иногда становится немножечко страшно. Но беспилотники сейчас долетают и до Москвы. Уже не знаешь, где безопасней. <…> Мы все немножечко волнуемся каждый день, но будем надеяться, что скоро все будет классно", - сказала она корреспонденту ТАСС.

Концерт для российских военных у Дайнеко стал не единственным в республике. Вечером 13 сентября российская певица выступит на главной площади ЛНР - Театральной - с концертом в честь 230-летия со дня образования Луганска. "Желаю [Луганску] процветать, желаю расцветать, и чтобы было как можно больше жителей, которые вкладывают свою душу, свое время в свой любимый город, помогая ему развиваться", - пожелала Дайнеко Луганску и его жителям.

День города Луганск отмечает во вторую субботу сентября. В 2025 году Луганску исполняется 230 лет со дня образования.