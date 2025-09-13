До утра 14 сентября на участке Магри - Веселое в городе Сочи и федеральной территории Сириус также есть опасность формирования смерчей над морем

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Волны высотой до 1,2 м прогнозируются в Сочи 14 сентября, пляжи будут работать по фактической погоде. Об этом сообщили в городской администрации.

"Утром и днем 14 сентября на участке Магри - Веселое ожидается усиление волнения моря. Высота волн может достигать 1,2 метра. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что до утра 14 сентября на участке Магри - Веселое в городе Сочи и федеральной территории Сириус также есть опасность формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды.