Глава Роскосмоса оптимистично оценил перспективы отрасли

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская космонавтика имеет очень светлые перспективы, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на открытии Национального космического центра, который 13 сентября посетил президент РФ Владимир Путин.

"Очень светлое", - ответил Баканов на вопрос журналистов о будущем российской космонавтики.

Национальный космический центр открылся 13 сентября в Москве. Комплекс зданий площадью 276 тыс. кв. м является главной частью реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, расположенной в районе Филевский Парк, и совместным проектом правительства Москвы и Роскосмоса. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, в новом НКЦ будут размещены центры управления всей орбитальной группировкой РФ - аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, а также новые лаборатории, которые будут проектировать новую космическую технику, в том числе с применением технологий ИИ. Всего в стенах центра планируется разместить порядка 35 предприятий российской ракетно-космической отрасли.