На протестах в Гааге задержали более 400 экоактивистов

Движение Extinction Rebellion добивается отмены субсидий на добычу и использование ископаемого топлива

ГААГА, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция Гааги задержала более 400 человек в ходе акции экологического движения Extinction Rebellion, участники которой перекрыли автомагистраль A12. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"В ходе акции, включавшей попытку блокировать трассу, мы задержали 402 протестующих за нарушение Закона о публичных собраниях. Они были доставлены на стадион АДО и отпущены на свободу. Кроме того, один участник был задержан за отказ выполнить распоряжение правоохранительных органов. Впоследствии его также отпустили", - отмечается в сообщении полиции в X. В муниципалитете Гааги в свою очередь сообщили, что к 16:00 по местному времени (17:00 мск) трасса А12 вновь была открыта для движения транспорта.

Extinction Rebellion - международное экологическое движение, добивающееся отмены субсидий на добычу и использование ископаемого топлива. С 2022 года активисты десятки раз перекрывали автомагистраль A12 в Гааге, что неизменно приводило к вмешательству полиции и массовым задержаниям. Акция протеста 13 сентября стала 44-й по счету. Организаторы демонстраций намерены продолжать кампанию до выполнения властями их требований.