Организаторами мероприятия выступили "Дорожное радио" и Департамент культуры города Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч москвичей и гостей столицы собрались на праздничном концерте "Дорожного радио" - "С днем рождения, Москва!" на Поклонной горе в рамках празднования Дня города, передает корреспондент ТАСС.

"Дорожное радио" и Департамент культуры города Москвы совместно с Московской дирекцией массовых мероприятий поздравили столицу с 878-летием. Концерт с участием народных артистов Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и более 20 исполнителей, среди которых Зара, Наталья Которева, Анна Ричч, Жасмин, Сергей Арутюнов, Елизавета Макеева, Александр Добронравов, Диана Гурцкая, Домисолька, Александр Эгромжан и Людмила Соколова и другие, состоялся 13 сентября на Поклонной горе.

"Счастлив видеть здесь десятки тысяч москвичей, которые пришли отметить день рождения любимого города вместе с "Дорожным радио". Особенно приятно видеть, что здесь собрались представители разных поколений - ведь команда радиостанции стремится объединять людей через музыку, через песни, которые стали важной частью жизни всей страны", - сказал ТАСС программный директор "Дорожного радио" Кирилл Сорокин.

Диктор телевидения и радио, народная артистка РСФСР, ведущая концерта Анна Шатилова в беседе с ТАСС рассказала, что "очень много, конечно, было зрителей". "И я видела, что многие не попали сюда, на эту площадку. Но здесь, на Поклонной горе, я не первый раз, я веду такие концерты в день города. Всегда вся Москва сюда приходит на Поклонную гору", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры, 14 сентября зрителей ждет музыкальный фестиваль "Музыка гордых". На сцене выступят Николай Расторгуев и группа "Любэ", Ay Yola, Bearwolf, Akmal’, ST, Chebanov и другие. Завершит программу отрывок из этно-оперы "Князь Владимир" народного артиста РФ Игоря Матвиенко. Мероприятия бесплатны и открыты для всех желающих.

