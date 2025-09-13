Всего в шествии приняли участие от 110 до 150 тыс. человек

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Во время акции протеста Unite the Kingdom ("Объедини королевство") против нелегальной миграции, устроенной 13 сентября в Лондоне крайне правыми движениями, пострадали 26 сотрудников полиции. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции.

Всего в шествии, финальной точкой которого стал центр города, приняли участие от 110 до 150 тыс. человек. По свидетельству полиции, это "значительно превысило оценки организаторов". Стычки с правоохранителями, во время которых их пинали, били кулаками и забрасывали различными предметами, произошли, когда полиция стала останавливать демонстрантов, пытавшихся пройти на акцию альтернативными путями, выходя за пределы определенной для демонстраций зоны.

На месте были задержаны 25 человек, начато расследование с целью задержать других нарушителей порядка, которые попали на полицейские видеокамеры.

Акция протеста была устроена основателем крайне правой организации English Defence League Томми Робинсоном. Обращаясь к толпе сторонников, он предупредил, что "революция началась". К демонстрантам по видеосвязи обратился Илон Маск. Он призвал распустить британский парламент и бороться с насилием.

Параллельно в Лондоне прошла еще одна акция протеста - в поддержку миграции. В ней приняли участие около 5 тыс. человек. Демонстранты дошли до центра с лозунгами против расизма и повестки крайне правых движений. Однако приблизиться друг к другу обоим движениям не дала полиция, установив нейтральную зону между ними.

В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.