Для таких целей в мессенджере создают закрытые чаты с обсуждением "заработка" и вакансиями дропперов и кладменов, сообщается в материалах министерства

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Секретные чаты, закрытые каналы с вакансиями и боты-вербовщики в Telegram стали основными каналами вербовки детей и подростков в преступную деятельность, которую ведут дистанционные мошенники. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

"Telegram является главной площадкой вербовки несовершеннолетних. Там для этих целей существуют секретные чаты, анонимные группы с обсуждением "заработка", закрытые каналы с такими вакансиями как дропы, кладмены, симки, админы", - говорится в материалах.

Кроме того, каналами вовлечения в преступную деятельность являются боты-вербовщики - это автоматизированные боты, рассылающие предложения "о работе" и "чаты знакомств".

"Другие опасные площадки: соцсети (VK, ОК), форумы теневого интернета, игровые чаты, голосовые серверы (Discord)", - сказано в материалах ведомства.

Также мошенники могут искать несовершеннолетних "работников" в WhatsApp или Signal, рассылая сообщения с предложениями подработать как от имени знакомых, так и анонимно.