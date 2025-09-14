Эксперт Титова: сон после еды может привести к физиологическим осложнениям

Если ложиться спать сразу после ужина, можно получить грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы с пищеводом и сфинктером, считает гастроэнтеролог и старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы со сфинктером и пищеводом могут возникнуть в организме, если человек будет ложиться ранее, чем через 2-3 часа после приема пищи. Такое мнение выразила ТАСС старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета, гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова.

"По-хорошему лучше не ложиться после еды, лучше в это время постоять, пойти что-то поделать, прогуляться. Особенно это касается вечернего приема пищи. Не рекомендуется ложиться в течение 2-3 часов после еды. Потому что могут быть такие физиологические осложнения, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы со сфинктером и пищеводом. Могут быть раздражение, дискомфорт в пищеводе, неприятное самочувствие", - рассказала она.

Титова отметила, что если человек чувствует сонливость после приема пищи, то можно говорить о проблеме в организме - недосыпе, переутомлении, нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. При этом определенная пища может вызывать желание спать - в частности, употребление жирной и белковой пищи.

По словам Титовой, занятия спортом после еды нежелательны, в том числе фитнес с силовыми тренировками и танцы, так как они приводят к перенапряжению, давлению в брюшной и грудной полостях.