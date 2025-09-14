В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 17 до 22 градусов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность без осадков и температура до плюс 21 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.