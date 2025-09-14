Помнят школьную программу при этом лишь 26% опрошенных, говорится в исследовании

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Две трети современных родителей школьников не могут помочь ребенку с домашними заданиями и испытывают из-за этого неловкость. Лишь 26% хорошо помнят программу и знают верные решения, свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Две трети опрошенных (66%) признались, что испытывают неловкость из-за того, что не могут помочь ребенку с уроками: 34% признаются, что современные задания постоянно ставят их в тупик, а 32% говорят, что плохо помнят школьную программу. Только 26% всегда знают, как решить задание и хорошо помнят собственные школьные уроки. Еще 8% не сталкиваются с проблемой, так как не участвуют в процессе", - говорится в результатах опроса.

Аналитики отметили, что лишь в 37% семей дети выполняют домашнее задание самостоятельно. Остальные родители либо активно помогают (22%), либо включаются в процесс эпизодически (21%).

"Главная беда современной домашней работы в ее архаичном, обезличенном формате. Одинаковые задания для всего класса не учитывают ни уровень подготовки, ни особенности восприятия, ни темп ученика. Вместо простого запрета нужна трансформация подхода. Необходима персонализация: подбор заданий под уровень каждого ребенка и смещение акцента с механической работы на осмысленные и творческие задачи. Без этого отмена приведет лишь к повышению нагрузки в будни. Идеальная цель - сделать домашнюю работу настолько эффективной и необременительной, что вопрос о ее запрете на выходные потеряет всякий смысл", - отмечает академический директор школы Анастасия Екушевская.