ТАСС: мошенники разработали схемы, втягивающие студентов в преступления

Студенту поступает звонок якобы от сотрудника вуза, потом - от "Росфинмониторинга", затем его заставляют сотрудничать с "правоохранительными органами", переводя похищенные деньги на другие счета, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали использовать схемы, чтобы втянуть в свою противоправную деятельность студентов, которые в итоге, думая, что помогают правоохранителям, сами попадают в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Схема следующая: студенту поступает звонок якобы от сотрудника их вуза, потом - от "Росфинмониторинга", сотрудник которого говорит, что зафиксировали переводы с его счетов на финансирование запрещенных на территории РФ организаций. Позже студенту сообщают, что в отношении него якобы уже возбуждено уголовное дело", - сообщили в правоохранительных органах.

Затем молодых людей заставляют сотрудничать якобы с правоохранительными органами. "В действительности с этой минуты студенты начинают заниматься преступной деятельностью: переводить похищенные денежные средства на другие счета, по их просьбе забирать денежные средства у жертв мошенников, что образует состав преступления", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, по сути, обманутые мошенниками студенты становятся их пособниками. "При этом их достаточно легко установить в отличие от их кураторов. Уже несколько студентов московских вузов были задержаны и арестованы, так как их действия были квалифицированы как мошенничество, - подчеркнули в правоохранительных органах. - То, что они были введены в заблуждение, не является смягчающим обстоятельством".