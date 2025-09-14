В Орловской области 17 поездов опаздывают из-за изменения маршрута

Как сообщили в ФПК, пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. С отставанием от графика следуют 17 пассажирских поездов в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале.

Задерживаются поезда №742 Белгород - Москва, №30 Белгород - Санкт-Петербург, №82 Белгород - Санкт-Петербург, №84 Адлер - Москва, №106 Орел - Москва, №72 Белгород - Москва, №76 Белгород - Москва, №566 Минеральные Воды - Москва, №143 Москва - Кисловодск, №119 Санкт-Петербург - Белгород, №359 Калининград - Адлер, №75 Москва - Белгород, №71 Москва - Белгород, №109 Москва - Анапа, №535 Смоленск - Анапа, №105 Москва - Курск, №83 Москва - Адлер.

Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием, отмечается в сообщении.

Причиной изменения маршрута в Орловской области стал взрыв на железнодорожных путях. По данным главы Орловской области Андрея Клычкова, взрывные устройства были обнаружены при проверке путей. Из-за подрыва одного из них три человека погибли.