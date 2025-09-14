Заместитель президента Российской академии образования также отметил, что за последние годы возраст, когда ребенок начинает системно образовываться в России, резко снизился

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Почти все дети, которые идут в школу после российских детских садов, за редким исключением, умеют читать и излагать. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Все детские сады у нас сегодня в составе школ. Ребенок приходит в 4 года в детский сад, и он уже попадает под государственный образовательный стандарт дошкольного образования. И более 90% детей приходят в школу сегодня, уже изучив этот образовательный стандарт, зная алфавит, умея читать, излагать. Ему прочитали рассказ, и он его пересказывает", - сказал он.

Онищенко также отметил, что нынешние детские сады входят в состав школ, где много внимания уделяется образованию. Он также отметил, что за последние годы возраст, когда ребенок начинает системно образовываться в России, резко снизился.