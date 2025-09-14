Время ожидания составляет более двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. 706 автомобилей стоят в очереди на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания составляет более двух часов, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Очередь перед Крымским мостом в течение дня субботы не снижалась ниже 1 тыс. машин, не исчезла она и к вечеру, хотя обычно к концу суток скопление машин рассасывается. В течение ночи максимальное снижение фиксировалось в районе 06:00 мск - до 584 машин, затем очередь вновь начала расти.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 706 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов", - говорится в сводке на 08:00 мск.

При этом, как уточняется в сводке, очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани нет.