СМОЛЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. После масштабной реконструкции в Смоленске открылся каскадный водопад на улице Дзержинского, ставший популярным местом отдыха горожан и туристов. Об этом сообщили в пресс-службе города.

"Открыт масштабный каскадный водопад после реконструкции. На месте разрушенных временем чаш возведены новые монолитные конструкции, повторяющие облик прежних", - отметили в пресс-службе.

Водопад облицован гранитом, а по периметру установлена контурная подсветка, которая подчеркивает водные потоки в темное время суток. В ходе реконструкции также отремонтировали систему водоснабжения для стабильной работы.

"Преобразилось и окружающее пространство водопада. Обустроены пешеходные дорожки вдоль крепостной стены, установлен декоративный мостик, стилистически объединяющий водопад с пирсом у колеса обозрения, укреплены склоны подпорными стенками из габионов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению брусчатки, поврежденной техникой, а в дальнейшем планируется комплексное озеленение территории", - подчеркнули в пресс-службе.

Каскадный водопад на улице Дзержинского был создан в конце XX века в рамках программы благоустройства городских пространств. Он имитирует горный ручей с водоемами и ступенями, облицованными натуральным камнем.