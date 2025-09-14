В течение 45 дней на 11 флагманских площадках прошло свыше 50 тыс. мероприятий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 14 млн москвичей и гостей столицы стали участниками городского форума "Территория будущего. Москва 2030". В течение 45 дней на 11 флагманских площадках прошло свыше 50 тыс. образовательных, просветительских и культурных мероприятий. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Главной темой форума стал "Человек будущего". Особое внимание было уделено работе с молодежью: более трети (38%) участников составили жители в возрасте от 18 до 34 лет. На всех площадках велся активный диалог с молодыми москвичами о том, какой станет столица в будущем и как воплотить самые смелые идеи.

В рамках форума в Гостином дворе прошла выставка "Бесконечное развитие с вечными ценностями", которую посетили более полумиллиона человек. В "Манеже" работала экспозиция "Та самая Москва" площадью 11 тыс. кв. м, где было представлено более 10 тематических пространств о транспорте, промышленности и градостроительстве. В Лужниках гости знакомились с системами жизнеобеспечения города, а в павильоне "Цифровые технологии Москвы" - с высокотехнологичными проектами и ИТ-профессиями.

В парке "Зарядье" выступили более 5 тыс. артистов из 27 стран, а на территории Кинозавода "Москино" состоялось крупнейшее событие в сфере электронной музыки "Портал 2030-2050" с участием диджеев из 13 государств.

Отдельное направление форума было связано с благотворительностью. По всей Москве работали домики добра "Москва помогает", где собирали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Детям передавали сладости, игрушки, книги и школьные принадлежности, а военнослужащим - средства личной гигиены и предметы первой необходимости.