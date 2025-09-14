В регионе также упорядочили диспетчеризацию по развозу воды в жилые массивы и социальные объекты, сообщил глава республики

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики, страдающей от водного кризиса, установили в жилмассивах региона 1,5 тыс. емкостей для воды в самых проблемных жилмассивах региона. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"У нас в центре внимания те жилмассивы, в которые вода не поступает совсем или поступает крайне мало, поэтому в эти жилмассивы, в районы были расставлены емкости. Таких емкостей уже 1 530", - сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, запись которого журналист разместил в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что в регионе также упорядочили диспетчеризацию по развозу воды в жилые массивы и социальные объекты региона. В этом помогли в том числе и специалисты из региона-шефа - города Москвы. "Ночью развозится вода в школы, для больниц. Днем - по жилмассивам", - уточнил он.

Глава ДНР добавил, что власти региона также оптимизировали развоз воды в четыре бывших прифронтовых района Донецка, а также Макеевку. По его словам, по опыту Макеевки, где накануне установили водонапорные башни, их намерены устанавливать и в других населенных пунктах ДНР. Водонапорные башни, как подчеркнул Пушилин, в том числе позволяют снизить риски гидроударов и уменьшить число аварий на водоводах. "Буквально сегодня в моменте зафиксировали в первый раз за этот период времени цифру 285 [аварий в водных сетях]. Ранее их было более 500 [в сутки]. <...> Это, естественно, снижение водопотерь", - сообщил глава ДНР.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.