Маршрут пролегал по историческому центру города, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев

ТУЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Полумарафон "Оружейная столица", в котором приняли участие свыше 1,7 тыс. человек из России, Вьетнама и Эстонии, прошел по историческому центру Тулы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"1700 любителей здорового образа жизни вышли на старт полумарафона "Оружейная столица" в Туле! Маршрут забега пролегал по историческому центру города. Для детей были организованы дистанции 300 м, 600 м и 1 км, взрослые соревновались на 5 км, 10 км и классическом полумарафоне - 21,1 км", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Марафон проводится в Тульской области в восьмой раз. В этом году его участниками стали спортсмены из 30 регионов России, а также из Вьетнама и Эстонии. "Самому опытному бегуну - 79 лет, самому юному - всего 4 года! В дополнение к основным забегам прошел и особенный забег "Безграничных возможностей", который объединил людей с разными задачами и возможностями", - отметил Миляев.