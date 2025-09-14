Время ожидания составляет примерно три часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. автомобилей скопилось в очереди на подходах к Крымскому мосту, время ожидания составляет около трех часов. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Очередь перед Крымским мостом в течение дня субботы не снижалась ниже 1 тыс. машин, не исчезла она и к вечеру, хотя обычно к концу суток скопление машин рассасывается. В течение ночи максимальное снижение фиксировалось в районе 06:00 мск - до 584 машин, затем очередь вновь начала расти. На 08:00 мск проезда по Крымскому мосту ожидало более 700 автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств", - говорится в сводке на 15:00 мск.

В сводке также уточняется, что время ожидания составляет порядка трех часов.