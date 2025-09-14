Хуже всего жители Германии относятся к жилищной политике власти

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Большинство граждан Германии не считает, что их страна находится на правильном пути. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Mentefactum. Их опубликовала газета Bild.

В ходе исследования так называемого Индекса будущего Германии жителей страны попросили ответить, находится ли ФРГ "на правильном пути" в различных областях политики. Оценка была неутешительная для правительства. Ни одна из сфер деятельности кабмина не получила больше 21% одобрения.

Хуже всего немцы относятся к жилищной политике правительства. Только 12% считают, что Германия находится в этой области "на правильном пути". Немногим лучше они оценили усилия по обеспечению внутренней и внешней безопасности (21% и 19% соответственно) и миграционную политику властей (19%).

В опросе участвовали 3 025 человек. Он проводился с 1 по 22 августа.