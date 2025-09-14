Понтифик отметил, что нужно разделять "голос Святого Престола, взывающий к миру" и посредническую роль

ВАТИКАН, 14 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV назвал малореалистичным посредничество Ватикана при урегулировании украинского кризиса. В своем первом интервью в качестве главы Римско-католической церкви американскому католическому изданию Crux он отметил, что необходимо разделять "голос Святого Престола, взывающий к миру" и посредническую роль.

"Я бы провел различие между голосом Святого Престола, выступающего за мир, и его ролью посредника, что, на мой взгляд, сильно отличается и не так реалистично, как первое. Думаю, люди слышали мои призывы, призывы услышать этот голос, голос христиан и людей доброй воли о том, что мир - единственный выход", - сказал понтифик, отвечая на вопрос, как Ватикан мог бы способствовать урегулированию конфликта на Украине.

"Говоря о Ватикане как о посреднике, даже если мы пару раз предлагали провести встречи для переговоров между Украиной и Россией на площадке в Ватикане или на какой-либо другой принадлежащей церкви, я прекрасно понимаю, что это накладывает. Святой Престол с начала войны прилагал огромные усилия для сохранения позиции, которая, как бы сложно это ни было, не означала бы встать на одну из сторон, а оставалась нейтральной", - продолжил он.

Понтифик, отмечающий 14 сентября 70-летний юбилей, также отметил, что в позиции каждой из сторон можно найти как положительные, так и отрицательные аспекты. Он призвал руководствоваться высшими ценностями.

Сразу после избрания Льва XIV на папский престол после похорон его предшественника Франциска, которые стали площадкой для встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, звучали предположения, что Ватикан мог бы стать местом мирных переговоров.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, предложил "не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны", и назвал "немножко неэлегантным" вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.

Российская сторона неоднократно отмечала, что ценит умеренную позицию Ватикана по украинскому кризису и предпринимаемые ватиканской дипломатией попытки, главным образом в гуманитарной сфере, для сближения позиций сторон. Так, Ватикан способствует обмену пленными, а также возвращению украинских детей, вывезенных из зон боевых действий.