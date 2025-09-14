В связи с сообщениям граждан Советского и Кировского административных округов города в дневное время 13 сентября был организован выезд передвижной эколаборатории, сообщила пресс-служба регионального Минприроды

ОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Омска, где 13 сентября был введен режим неблагоприятных метеорологических условий, пожаловались на загрязнение атмосферы. Как сообщила пресс-служба регионального Минприроды, в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и диоксида азота.

"В связи с сообщениям граждан Советского и Кировского административных округов города Омска в дневное время 13 сентября организован выезд передвижной эколаборатории. В Советском округе на ул. Андрианова, д. 5 зафиксированы превышения ПДК сероводорода - 1,38 ПДК, диоксида азота - 1,03 ПДК. В Кировском округе превышений не зафиксировано", - сообщила пресс-служба.

При этом в Минприроды добавили, что стационарный пост Обь-Иртышского УГМС зафиксировал в Кировском округе превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.