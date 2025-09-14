Участки для голосования иногородних избирателей в единый день голосования экспериментально открыли в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Опыт организации электронного голосования на выборах в центрах госуслуг "Мои документы", в гостинице и на станции метро - удачный, такое решение снимает нагрузку с образовательных учреждений. Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Участки для голосования иногородних избирателей в единый день голосования экспериментально открыли вне школ - в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская".

"Мы впервые проводим такой опыт, когда избирательные участки находятся за пределами образовательных учреждений, и надо сказать, как мне представляется, в этом есть свой резон. Во-первых, мы освобождаем систему образования от необходимости заниматься работой, которая так или иначе влияет на образовательный процесс: размещение участков в школах - это всегда такая очень напряженная работа, и она, безусловно, на образовательном процессе отражается. Во-вторых, как ни странно, участки для голосования, расположенные на станциях метро, в торговых центрах, - они более доступны для людей, особенно когда речь идет регионах России. Люди, которые приезжают в Москву, не будут искать школу, <…> [экстерриториальные] участки находятся по маршруту жизнедеятельности людей, что очень важно. И, наконец, они облегчают жизнь, конечно же, инвалидам: <…> безбарьерная среда - это первый уровень, не надо подниматься", - сказал Швыдкой.

Он также подчеркнул, что размещение участков вне школ не сказалось на уровне контроля за выборами в Москве. "Во-первых, везде стоят камеры; во-вторых, большое количество наблюдателей; в-третьих, люди голосуют электронно, что создает абсолютно объективную картину", - добавил спецпредставитель президента РФ.

Швыдкой отметил, что голосование в торговых центрах может быть удобно не только гостям столицы, но и москвичам. "Субботний, воскресный дни - люди приезжают в торговые центры большие, это <…> нормальное сегодня времяпровождения для людей, они приходят за покупками. Тоже входит в программу выходного дня, скажем так, и для них это будет вполне комфортно. Но тут надо все взвесить, я считаю, что надо посмотреть итоги этого голосования и посмотреть, насколько его можно распространить на будущие выборы в Москве, когда речь будет идти о московских выборах", - заключил он.

Голосование проходит без сбоев

Всего на электронное голосование в Москве зарегистрировались 17 868 жителей регионов РФ. Свой выбор сделали уже почти 13,4 тыс. человек, до окончания голосования осталось менее двух с половиной часов.

Как заявил журналистам в Общественном информационном центре "Москва помогает голосовать" секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, техника и информационная система на участках работают штатно. При этом замечаний и жалоб со стороны избирателей, наблюдателей, членов комиссий не поступало.

"Мы со своей стороны видим картинку (видеотрансляцию - прим. ТАСС) на всех участках, работают наши наблюдатели. У нас также нет жалоб каких-то, претензий по ходу голосования, нет обращений от москвичей или жителей регионов, которые голосуют", - добавил председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Экстерриториальное голосование в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список 19 регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.