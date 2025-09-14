Движение поездов на перегоне осуществляется по обоим путям в штатном режиме, сообщили в МЖД

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили восстановительные работы на втором ж/д пути Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники завершили восстановительные работы на втором пути участка Малоархангельск - Глазуновка Орловской области. В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется по обоим путям в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным МЖД, за поездами, которые задерживаются в пути следования, установлен диспетчерский контроль. Организовано информирование пассажиров. На вокзалах Курска, Орла, а также Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах столицы выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам.

Причиной изменения маршрута в Орловской области стал взрыв на железнодорожных путях. По данным главы Орловской области Андрея Клычкова, взрывные устройства были обнаружены при проверке путей. Из-за подрыва одного из них три человека погибли.