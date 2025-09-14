Речь идет о периоде с начала 2025 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ с начала года приняла решение в отношении более чем 60 иностранных организаций о признании их нежелательными в России. Об этом сообщил представитель ведомства Алексей Жафяров.

"С начала 2025 года принято решение в отношении 62 организаций о признании их деятельности нежелательной", - сказал он, выступая в ЦИК.

Также он отметил, что активность этих структур сосредоточена на дестабилизации общественно-политической обстановки в России, вмешательстве в выборные процессы, дискредитации внутренней и внешней политики государства. По его словам, всего с начала года возбуждено более 130 административных дел в отношении правонарушителей, участвующих в иностранной или международной организации, признанной в России нежелательной.

"За участие в деятельности подобных объединений в рассматриваемый период, в течение этого года, возбуждено свыше 130 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - отметил Жафяров.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.