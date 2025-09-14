С начала года за незаконную деятельность заблокировали доступ к 34 тыс. сайтов

Генпрокуратура с начала 2025 года направила в Роскомнадзор более 600 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам с нарушающей закон информацией

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура с начала года направила в Роскомнадзор (РКН) более 600 требований об ограничении доступа к сайтам с нарушающей закон информацией. Об этом сообщил представитель ГП РФ Алексей Жафяров.

"В текущем году в Роскомнадзор направлено свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим с нарушением закона информацию", - сказал он, выступая в ЦИК.

Также он отметил, что с начала года за незаконную деятельность заблокирован доступ к 34 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих недостоверную информацию о Вооруженных силах России. "На основании законных требований заблокирован доступ к более чем 34 тыс. интернет-ресурсов, включая 495 сайтов иностранных организаций, деятельность которых признана в РФ незаконной", - сказал он.