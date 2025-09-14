Иностранные IТ-площадки оштрафовали более чем на 90 млн рублей

Причиной стало неудаление запрещенной в РФ информации, отметил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Иностранные IТ-платформы оштрафованы более чем на 90 млн рублей за неудаление запрещенной в РФ информации с начала года. Об этом сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора (РКН) Александр Ижко.

"Иностранные IT-площадки за неудаление запрещенных в России материалов системно привлекаются к административной ответственности, в том числе с назначением оборотных штрафов. Так, с начала 2025 года по настоящее время общая сумма наложенных на них штрафов составляет более 90 миллионов рублей", - сказал он.

Кроме того, РКН продолжает работу по привлечению к административной ответственности иностранных агентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов. "Всего наложено штрафов на сумму более миллиарда рублей с начала действия соответствующей нормы, с начала 2025 года - более 7 млн рублей", - сообщил Ижко.