МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. МВД России призывает граждан не игнорировать уведомления, приходящие от приложений и сервисов в мобильных телефонах, так как они предотвращают мошенничество и кражу личных данных. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Не игнорируйте автоматические уведомления приложений", - призвали в ведомстве.

Специалисты по борьбе с киберпреступностью объяснили, что уведомления, письма о входе в аккаунт, СМС-сообщения с кодами подтверждения предупреждают о подозрительной активности.

Системы автоматических оповещений позволяют сохранить безопасность пользователя и репутацию компании. "Взломанный аккаунт клиента - это прямой удар по репутации. Компании (особенно финансовые и IT-гиганты) инвестируют миллионы в системы безопасности, чтобы пользователи продолжали им доверять", - пояснили в управлении.

Кроме того, уведомления позволяют снизить финансовые потери. "Мошеннические операции, кража данных и несанкционированный доступ влекут за собой прямые убытки как для пользователя, так и для компании. Предотвратив инцидент на ранней стадии, компания экономит огромные деньги", - рассказали в МВД.