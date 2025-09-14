Их наградили народный артист РФ Эдгард Запашный и гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Артисты из Корейской Народно-Демократической Республики взяли Гран-при IV международного фестиваля циркового искусства "Без границ", который завершился гала-представлением в манеже Большого Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке (Цирк Чинизелли), передает корреспондент ТАСС. Их наградили народный артист РФ Эдгард Запашный и генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Золото завоевали эквилибристы на переходной лестнице из Казахстана, дрессировщики Дмитрий и Александр Дудкины с аттракционом "Африка" и акробаты на русских качелях из России. Четыре серебряные награды достались кыргызским канатаходцем, акробатам-жонглерам вазами из Китая, воздушным гимнастам из Вьетнама и Венгрии. Акробаты из Танзании и акробаты на подкидных досках из Монголии, а также пара гимнастов из США и Бразилии взяли бронзу. Также артистам были вручены 23 спецприза и дипломы.

Так, участниками фестиваля стали 170 артистов из 20 стран, среди которых Бельгия, Португалия, Монголия, Мексика, Эфиопия, Испания, Белоруссию и другие. Все дни фестиваля на манеже также выступили "Королевский балет" Продюсерского центра Гии Эрадзе и Росгосцирка и заслуженный артист РФ Юлиан. Ведущими шоу и награждения выступили народный артист РФ Эдгард Запашный и заслуженная артистка РФ Олеся Судзиловская.

В состав профессионального жюри вошли 10 человек: гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, заместитель гендиректора Большого Московского цирка Татьяна Запашная, заслуженные артисты России Гия Эрадзе, министр по возрождению циркового искусства Венгрии Петер Фекете, заслуженный артист России Алексей Маклаков, а также представители Германии, Франции, КНДР, Вьетнама и Казахстана.

Четвертый международный фестиваль циркового искусства "Без границ" прошел в Санкт-Петербурге в рамках культурной программы XI международного форума объединенных культур. Цирковой смотр длился четыре дня: 11, 12 и 13 сентября зрители увидели конкурсные программы "А" и "Б". Режиссерами выступили заслуженные артисты России Гия Эрадзе и Елена Петрикова.