В РПЦ заявили о неактуальности "моды" на православие

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российское общество переросло присущую 1990-м годам "моду" на православие, сегодня православие уже является частью российской идентичности, подтверждением чему стал общемосковский крестный ход. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Мне кажется, что мода все-таки уже не актуальна для нашей церковной жизни. Потому что мода была в 90-е годы, это было такое поветрие, которое, к сожалению, не подтверждалось ни знаниями о церковной жизни, ни желанием соблюдать каноны. Да, такое было, но мне кажется, что мы сейчас это уже переросли <...> Православие это больше уже не мода, это все-таки часть нашей идентичности, неотделимая от нашего прошлого, настоящего и будущего", - сказал он.

По его словам, прошедший в Москве общегородской крестный ход стал подтверждением "немыслимости" столицы России без православия и "способности Церкви присутствовать в публичном пространстве".

"Мы видим воодушевление людей, которые пришли на этот крестный ход по своей воле, пришли с детьми, пришли множество молодых семей, молодых людей", - заключил Кипшидзе.

Общегородской крестный ход прошел в столице в день празднования Собора Московских святых. Торжественное шествие от кафедрального собора Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Общая длина маршрута составила более 6 км.