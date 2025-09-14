Такое количество посетителей зафиксировали за 13 и 14 сентября, сообщили в пресс-службе музея

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка 18 тыс. человек приняли участие в праздничной программе Музея Победы, разработанной ко Дню города в Москве. Такое количество посетителей было зафиксирована за два выходных дня, 13 и 14 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Благодаря программе семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический" посетители могли погрузиться в атмосферу Москвы 1940-х годов. На "Площади мастеров" реконструкторы в исторических костюмах рассказывали о востребованных профессиях того времени, на танцплощадке учили танцевать фокстрот "Рио-рита", а на главной сцене Музея "Г.О.Р.А." состоялся ретро-квартирник "Московский ритм", - добавили там.

Особое место в программе заняла работа иммерсивных кинореконструкций. Так, гости получили возможность посмотреть постановку "Патруль на страже". Кроме того, было организовано представление моды советского периода, а также воссоздана атмосфера популярных танцев XX века: московская кадриль, краковяк, рио-рита, падепатинер, падеграс и испанский вальс.

"Около танцплощадки желающие могли не только посмотреть коллекции ретро-шляпок, но и декорировать головной убор своими руками. Кроме того, здесь же гостей знакомили с прическами 1940-х и демонстрировали женские аксессуары середины ХХ века: шляпы, сумочки, перчатки. Самых юных гостей пригласили поучаствовать в творческих матер-классах, где ребята сделали ретроподелки: бумажную куклу, праздничную гирлянду и многое другое", - отметили в музее.

В течение 13 и 14 сентября в парке около Музея Победы и в его филиале, в Музее Г.О.Р.А., были задействованы пять концертных площадок, с которых исполнялись песни о столице России. В колоннаде музея же на Поклонной горе состоялся концерт детских духовых оркестров и ансамблей барабанщиков. В самом Музее Победы были проведены бесплатные экскурсии по экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа".

"О судьбах участников Битвы за Москву посетители смогли также узнать из акции "Ожившие письма: истории участников обороны Москвы". Студенты театральных вузов прочли письма тех, кто в годы войны стоял на защите столицы. Ко дню рождения Москвы в Музее Победы открылась и новая выставка - в рамках проекта "Легенды советского кино". Гости смогли увидеть подлинные раритеты, воссоздающие атмосферу фильма "Я шагаю по Москве", - заключили в пресс-службе.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.