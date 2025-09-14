Он проходил с 25 мая по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Гостями фестиваля "Молодежная точка" на Болотной площади, который проходил с 25 мая по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве", стали около 800 тыс. человек. Об этом журналистам сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Молодежная точка" работает на Болотной площади 3,5 месяца, это больше 1 тыс. мероприятий. Около 800 тыс. посетителей прошло "Молодежную точку". Это не только развлечения, дискотеки, это была в основном образовательная программа, очень много мастер-классов, очень много ребята встречались с героями специальной военной операции, с Героями России", - сказала Драгунова.

Она отметила, что самыми популярными из мастер-классов стали занятия в области IT-технологий, программирование. "Здесь можно было стать настоящим программистом, научиться рисовать мультфильмы. А из вечерней программы популярностью пользуется, как ни странно, классическая музыка, классические оркестры, совмещенные с IT-технологиями <...>. Выступило очень много молодых артистов, в том числе те, кто у нас был в летнем творческом лагере "Москино", - добавила Драгунова.

В воскресенье фестиваль "Молодежная точка" завершился студенческой дискотекой. В честь 878-летия столицы 13 и 14 сентября на фестивале прошла праздничная программа от проекта "Молодежь Москвы" с мастер-классами, лекциями, встречами с экспертами, концертами.