Титул второй год подряд сохраняется за Россией

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жительница Владивостока Анастасия Белик одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Европа - 2025" (Mrs. Europe 2025). Финал конкурса завершился в Болгарии 14 сентября, сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

"Титул «Миссис Европа» второй год подряд сохраняется за Россией: победительницей 2025 года стала жительница Владивостока Анастасия Белик. В силу политических обстоятельств Анастасия выступала с лентой «Дальний Восток» и стала первой дальневосточницей, победившей в международном конкурсе красоты такого уровня", - сообщили организаторы.

Анастасии Белик 31 год, она работает визажистом, вместе с мужем воспитывает восьмилетнего сына и занимается благотворительностью. В 2025 году она победила в конкурсе "Миссис Владивосток", а затем завоевала титул "Первая вице-миссис Россия Европа" на национальном этапе.

"Несмотря на то, что я нахожусь в Софии одна, без группы поддержки, и по политическим причинам не смогла выступать с лентой «Россия», я чувствовала поддержку своей страны, гордость за свою страну. Это и дало мне силы на победу. Путь к победе оказался долгим и сложным. Но этого того стоило - я возвращаюсь домой, во Владивосток, с титулом «Миссис Европа»", - рассказала Белик.

Конкурс "Миссис Европа - 2025" проходил в Софии (Болгария) с 10 по 14 сентября. В нем приняли участие жительницы европейского континента, среди них представительницы стран ЕС, Турции, Сербии, Черногории, Украины в возрасте 22 до 43 лет.