Она признана необоснованной

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Одна жалоба поступила в Севастопольскую городскую избирательную комиссию за время текущих выборов губернатора и муниципальных депутатов, она рассмотрена и признана необоснованной, сообщила журналистам председатель избиркома Нина Фаустова.

"Никаких нарушений, жалоб на организацию избирательного процесса, никаких вообще жалоб, которые могли бы повлиять на волеизъявления избирателей, у нас не зафиксировано. Одна единственная жалоба кандидатом подана. Она рассмотрена на рабочей группе в Севастопольской городской избирательной комиссии. <...> Жалобу признали необоснованной", - сказала Фаустова.

Она уточнила, что на рассмотрении жалобы присутствовали кандидат, подавший жалобу, и член комиссии, на основании чьих данных она подавалась. В рабочей группе, рассматривавшей инцидент, состояли представители разных политических партий.

В Севастополе прошли выборы губернатора, а также депутатов двух муниципальных округов. Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК были образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО. Явка на 18:00 мск 14 сентября составляла 60,7% - проголосовали 201 700 избирателей.