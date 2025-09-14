Мероприятие планируют посетить свыше 10 тыс. человек

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдет с 15 по 18 сентября в Сочи на федеральной территории "Сириус". Основной стратегической темой деловой программы ВНОТ станет "Народосбережение - гарантия устойчивого развития".

В 2025 году ВНОТ планируют посетить свыше 10 тыс. человек, среди них более 2 тыс. гостей из иностранных государств. Также в деловой программе запланировано больше 150 мероприятий, посвященных актуальным вопросам охраны труда и занятости населения. Около 200 компаний примут участие в отраслевой выставке форума.

ВНОТ откроется 15 сентября Молодежным днем, его программа включает карьерные квизы, мастер-классы по развитию гибких навыков, нетворкинг и кейс-чемпионаты, направленные на привлечение в отрасль молодых специалистов и формирование кадрового резерва. В этот же день пройдет заседание Сети стран БРИКС по охране труда.

Центральным событием ВНОТ станет стратегическая пленарная сессия, которая пройдет 16 сентября. Участники обсудят интеграцию подходов к охране труда в общую стратегию социально-экономического развития страны, меры по снижению профессиональных рисков и созданию культуры профилактики на производстве. Также запланирован показ средств индивидуальной защиты (СИЗ), демонстрирующий, что защитная одежда может быть не только функциональной, но и стильной.

Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором - Фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.