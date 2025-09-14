Первый замруководителя думской фракции напомнил, что СРЗП будет отмечать 19 лет со дня основания

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" проведет 25 октября съезд, на котором будут озвучены планы партии на выборы в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщил первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев.

"О нашей программе "Справедливой России" вы можете услышать 25 октября на съезде нашей партии. Мы будем праздновать 19 лет со дня основания партии, и это будет программный съезд, который расскажет о том, с чем мы пойдем в сезон 2026 года", - сказал он в ходе "Ночи выборов".

По словам Гусева, партийный список на предстоящих выборах возглавит лидер партии Сергей Миронов.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.