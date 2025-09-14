15 сентября, 01:01
Пандемия COVID-19

Онищенко: прививаться от COVID-19 в текущем эпидсезоне нет необходимости

Чтобы не заболеть, надо соблюдать неспецифические меры профилактики и поддерживать иммунную систему, уточнил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вакцинироваться от COVID-19 в текущем эпидсезоне не нужно, чтобы защититься, следует соблюдать неспецифические меры профилактики. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"В этом году нет необходимости прививаться от COVID-19 по тем прогнозам, которые делаются в данный момент", - сказал он.

Тем не менее Онищенко уточнил, чтобы не заболеть, следует соблюдать неспецифические меры профилактики, поддерживать иммунную систему. Для этого рекомендуется соблюдать режима питания и сна, одеваться по сезону, принимать витамины и больше двигаться. 

