МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 60,65% голосов по итогам обработки 97,06% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте кандидат от КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко (22,83%). Третье место занимает депутат заксобрания региона Лариса Егорова, выдвинутая партией "Справедливая Россия - За правду", - 8,06%. Кандидат от ЛДПР, первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков набирает 5,82% голосов.

Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года. Он сменил Левченко, руководившего регионом с 2015 года. 13 сентября 2020 года Кобзев, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором Иркутской области, получив голоса 60,79% избирателей.