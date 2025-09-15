Действующий глава Чувашии Николаев набирает на выборах 67,42% голосов

Ближайшим соперником Николаева стал представитель ЛДПР Константин Степанов, получивший 14,09% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Чувашской Республики Олег Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 67,42% голосами по итогам обработки 97,21% протоколов. Соответствующие предварительные данные опубликованы на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

Ближайшим соперником Николаева стал представитель ЛДПР Константин Степанов, получивший 14,09% голосов. Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин набирает 5,47% голосов, выдвинутый партией "Новые люди" Максим Морозов получил 8,31% голосов, член экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов - 3,12%.

В качестве трех кандидатов в сенаторы Николаев выдвинул первого президента Чувашии, сенатора Николая Федорова, главу Минкультуры республики Светлану Каликову и участника СВО Руслана Валиуллина.

В этом году, как и на предыдущих выборах главы республики в 2020 году, Николаев баллотировался в качестве самовыдвиженца. Пять лет назад он победил по итогам голосования, получив 75,61% голосов при явке более 55,5%.