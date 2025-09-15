Информация о том, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых с вероятностью 95%, затрагивает глобальную температуру, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Лето 2025 года в азиатской части страны заняло второе место по температурным характеристикам за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Летний сезон в азиатской территории страны стал вторым самым теплым в истории метеорологических наблюдений. Но это второе место он делит вместе с тремя другими годами: 2016, 2021 и 2024 годами. А на европейской территории России прошедшее лето расположилось только во втором десятке самых теплых. И именно это не позволило прошедшему лету в целом по стране войти в первую пятерку самых жарких, оно на шестом-восьмом ранжированном месте", - сказал он.

Вильфанд пояснил, информация о том, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых с вероятностью 95% и с вероятностью 90% - в тройку, затрагивает глобальную температуру. "Ранее озвученные прогнозы касались средней глобальной температуры, не России и тем более не европейской части страны", - объяснил метеоролог.