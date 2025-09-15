Сейчас такое оружие доступно только высококвалифицированным сотрудникам специализированных подразделений, которые привлекаются в редких случаях

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Управление столичной полицией Великобритании должно рассмотреть возможность выдачи огнестрельного оружия патрульным сотрудникам в Лондоне для защиты. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на внутренний отчет проверки безопасности ведомства.

Как она сообщает, сейчас огнестрельное оружие доступно только высококвалифицированным сотрудникам специализированных подразделений, которые привлекаются в редких случаях. Огнестрельное оружие также используется для обеспечения безопасности на мероприятиях и для отстрела опасных животных.

Изменения могут произойти из-за нападения с ножом на правоохранителей, совершенного 25-летним мужчиной в 2022 году.

The Daily Telegraph подчеркивает, что руководство отклонило рекомендацию перевооружить сотрудников, поскольку это противоречит британской традиции полицейской деятельности по принципу, что полиция служит обществу, а не принуждает его. Вместо этого, к лету 2027 года планируется обучить и оснастить электрошокерами 10 тыс. сотрудников, а также предоставить всем дубинки и перцовые баллончики.